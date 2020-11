Champions: Atalanta; Gasperini,non sempre vince il più forte (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - BERGAMO, 02 NOV - "Il livello di difficoltà è simile alle due partite col Manchester City nella scorsa edizione: un'esperienza che c'è servita, pur soffrendo molto. Non sempre vincono i più ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - BERGAMO, 02 NOV - "Il livello di difficoltà è simile alle due partite col Manchester City nella scorsa edizione: un'esperienza che c'è servita, pur soffrendo molto. Nonvincono i più ...

Atalanta_BC : A #BergAMO ospitiamo i campioni d'Inghilterra! ? We host the #PremierLeague champions in Bergamo! ?? ? ???? #UCL - MD3… - m_morsi21 : RT @DiMarzio: #UCL, Gasperini presenta la sfida tra #Atalanta e #Liverpool - DiMarzio : #UCL, Gasperini presenta la sfida tra #Atalanta e #Liverpool - salvione : Klopp: 'Dall'Atalanta possiamo imparare tanto, sembra il Leeds' - sportli26181512 : Atalanta, Zapata: 'Campionato o Champions? Non scelgo': Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha...… -