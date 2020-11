Centri commerciali chiusi nel fine settimana e stop a musei e mostre. Le misure anti Covid annunciate da Conte (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - Chiusura del Centri commerciali nei fine settimana, limitazioni alla mobilità durante la sera, riduzione al 50% della capacità sul trasporti pubblico e chiusura di musei e mostre. Sono alcune delle "misure necessarie con la massima speditezza" alle quali il governo sta pensando e la cui adozione sarà rimessa al Parlamento. Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera le iniziative che dovrà prendere il governo a causa di "un repentino" aumento del contagio. "Il Parlamento potrà esprimersi prima" dei provvedimenti del governo e do la mia disponibilità ad accogliere i rilievi che arriveranno, ha spiegato il premier. misure ... Leggi su agi (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - Chiusura delnei, limitazioni alla mobilità durante la sera, riduzione al 50% della capacità sul trasporti pubblico e chiusura di. Sono alcune delle "necessarie con la massima speditezza" alle quali il governo sta pensando e la cui adozione sarà rimessa al Parlamento. Giuseppeha illustrato alla Camera le iniziative che dovrà prendere il governo a causa di "un repentino" aumento del contagio. "Il Parlamento potrà esprimersi prima" dei provvedimenti del governo e do la mia disponibilità ad accogliere i rilievi che arriveranno, ha spiegato il premier....

