C’è stato un attacco vicino a una sinagoga di Vienna (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è stata una sparatoria vicino alla sinagoga Stadttempel di Vienna, in Austria. La polizia parla di diversi feriti. Le operazioni delle forze dell’ordine sono ancora in corso, e la popolazione è stata invitata a tenersi lontana dalla zona. La sinagoga, Leggi su ilpost (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è stata una sparatoriaallaStadttempel di, in Austria. La polizia parla di diversi feriti. Le operazioni delle forze dell’ordine sono ancora in corso, e la popolazione è stata invitata a tenersi lontana dalla zona. La

chetempochefa : “Però ‘n se fa così, tutto de botto. Svejasse e nun trovatte, esse de colpo a lutto. Sentì drento a la panza strign… - daniesilvestri : Se c’è qualcuno che non avrei voluto ci lasciasse mai è proprio Gigi. Potrei scriverne per ore. Raccontare quello c… - CottarelliCPI : C'è sempre stato per me un solo vero James Bond. Ora non c'è più ... - teatrotergola1 : RT @chetempochefa: “Però ‘n se fa così, tutto de botto. Svejasse e nun trovatte, esse de colpo a lutto. Sentì drento a la panza strignese c… - Tucidide3 : RT @senborgonzoni: “Lo sapevi, peccare non significa fare il male: non fare il bene, questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare!… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Il Principe William positivo al Covid lo scorso Aprile. Ha avuto difficoltà respiratorie Corriere della Sera