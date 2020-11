Castel Volturno | da oggi parte il Festival del Cinema

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Prende il viae fino al 5 dicembre, interamente online, la terza edizione deldeldidiretto da Daniela Cenciotti: rassegnatografica internazionale, voluta e finanziata dalla Regione Campania e promossa dalla SCABEC. Workshop, proiezioni, dirette e dibattiti con ospiti del panoramatografico nazionale, terranno compagnia, per più di un mese, tutti gli appassionati del mondo dele dell’arte. Ventitré i cortometraggi in concorso provenienti da tutto il mondo e quattro lungometraggi selezionati tra i tremila film pervenuti alla ...

Il_Mezzogiorno : Festival del Cinema di Castel Volturno - ubernograzie : Sequestrato taxi abusivo con 7 persone: l'autista non aveva neanche la patente - CasertaNews #taxi #Abusivi #NoUber - allgoalsnapoli : Castel Volturno, il report del club: Insigne ha svolto intera seduta col gruppo #forzanapolisempre #CastelVolturno… - MundoNapoli : Allenamento mattutino a Castel Volturno. Insigne è tornato in gruppo - cmdotcom : #Napoli, il report dell'allenamento: c'è Insigne! Le ultime da Castel Volturno -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Volturno

hanno arrestato un giovane di etnia rom identificato come S.M. 20enne di Castel Volturno, domiciliato presso il campo, con numerosi precedenti di polizia e già sottoposto alla misura degli arresti ...Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League in programma giovedì in Croazia alle ore 18.55.