Casi positivi al Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 2 Novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Aumentano ancora i Casi positivi al Coronavirus in Italia. Quasi 40 mila i deceduti e più di 730 mila Casi totali. Leggiamo insieme i dati regione per regione. I dati sui positivi al Coronavirus in Italia sono sempre in aumento. Nella giornata odierna si registra un aumento di Casi totali pari a +22.253 così distribuiti: … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Aumentano ancora ialin. Quasi 40 mila i deceduti e più di 730 milatotali. Leggiamo insieme iregione per regione. Isuialinsono sempre in aumento. Nella giornata odierna si registra un aumento ditotali pari a +22.253 così distribuiti: … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

you_trend : ?? #Coronavirus, 1 novembre 2020 • Attualmente positivi: 378.129 • Deceduti: 38.826 (+208) • Dimessi/Guariti: 292.3… - Corriere : «La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente este… - fattoquotidiano : “Per i nostri anziani positivi al Covid, e con sintomi, si stanno chiudendo le porte degli ospedali”… - PieroCastellano : RT @Antonio_Caramia: #COVID19 #2novembre Attenzione alla riduzione del n di casi di oggi. ??Il tasso di positivi su casi testati resta de… - cafifal : RT @fanpage: #Covid19 Il #Bollettino di oggi #2novembre della regione #Lazio -