Casi di Covid-19 nelle scuole del Lazio: 3.700 positivi tra studenti e personale scolastico fino ad oggi (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus e scuole, quanti Casi ci sono stati nel Lazio fino ad oggi dall’inizio dell’anno scolastico? Secondo quanto riportato da Salute Lazio, il portale della Regione, al 30 ottobre sono stati registrati 3.700 positivi al Covid-19 nel mondo scuola. Di questi 3.007 sono studenti, 693 personale scolastico. Coronavirus nelle scuole del Lazio: i numeri Per quanto riguarda gli istituti scolastici coinvolti, 138, prosegue la Regione Lazio, sono quelle con un focolaio di Covid-19. Undici gli Istituti chiusi dalle ASL temporaneamente per consentire le operazioni di sanificazione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus e, quantici sono stati neladdall’inizio dell’anno? Secondo quanto riportato da Salute, il portale della Regione, al 30 ottobre sono stati registrati 3.700al-19 nel mondo scuola. Di questi 3.007 sono, 693. Coronavirusdel: i numeri Per quanto riguarda gli istituti scolastici coinvolti, 138, prosegue la Regione, sono quelle con un focolaio di-19. Undici gli Istituti chiusi dalle ASL temporaneamente per consentire le operazioni di sanificazione. ...

