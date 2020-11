Casa Mia – Milano (Di martedì 3 novembre 2020) Casa Mia Viale Regina Giovanna, 22 – 20129 Milano Tel. 02/29405148 Sito Internet: www.CasamiaMilano.it Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 10/15€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTALa cocktail list è ampia e originale, vengono proposti i grandi classici rivisitati e drink che mirano alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi sapori. Oltre a vari miscelati si possono degustare whisky e scotch scegliendo direttamente dall’estesa collezione esposta dietro il bancone. Molto intrigante la sezione ‘’from the world to our house’’, una selezione dei migliori cocktail le cui ricette provengono dai top 50 cocktail bar migliori al mondo. Noi abbiamo assaggiato un Herbal Fitz con gin Bombay extra dry, limone, miele di eucalipto, basilico e angoustura seltz, per continuare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 novembre 2020)Mia Viale Regina Giovanna, 22 – 20129Tel. 02/29405148 Sito Internet: www.mia.it Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 10/15€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTALa cocktail list è ampia e originale, vengono proposti i grandi classici rivisitati e drink che mirano alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi sapori. Oltre a vari miscelati si possono degustare whisky e scotch scegliendo direttamente dall’estesa collezione esposta dietro il bancone. Molto intrigante la sezione ‘’from the world to our house’’, una selezione dei migliori cocktail le cui ricette provengono dai top 50 cocktail bar migliori al mondo. Noi abbiamo assaggiato un Herbal Fitz con gin Bombay extra dry, limone, miele di eucalipto, basilico e angoustura seltz, per continuare ...

