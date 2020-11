Carmine Bucciero al comando della Polizia Municipale di Nocera Inferiore

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 novembre 2020)è il nuovo comandantedi(Salerno). E’ stato già comandante a Ravello e a Santa Maria La Carità, ha avuto un ruolo dirigenziale anche a Sorrento. È laureato in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, docente alla scuola regionale di. Una nomina di peso. L’incarico avrà la durata di un anno, poi il sindaco Torquato deciderà se rinnovargli la fiducia per altri 12 mesi. Sulla sua scrivaniatroverà diversi dossier: quello relativo al personale, con la carenza di uomini; viabilità e mobilità, con il Piano urbano mobilità in corso di redazione; ...