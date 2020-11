Cari politici, ecco perché gli anziani sono indispensabili per lo sviluppo del Paese (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Ma davvero gli anziani sono «non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese?» Il tweet a dir poco infelice pubblicato ieri dal Governatore della Liguria Giovanni Toti, curato probabilmente da uno dei suoi social media manager, non è solo inaccettabile sul piano civile, umano e sociale: è anche portatore di un messaggio profondamente sbagliato. Così come sollevano molti interrogativi le proposte di un lockdown “selettivo” per la terza età. Non serve scomodare l’antica Roma, dove l’età e l’esperienza costituivano un valore essenziale nella vita pubblica, per rendersi conto di quanto l’estensore di quel brutto tweet sia andato lontano dalla realtà, per tanti motivi ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Ma davvero gli«nonallo sforzo produttivo del?» Il tweet a dir poco infelice pubblicato ieri dal Governatore della Liguria Giovanni Toti, curato probabilmente da uno dei suoi social media manager, non è solo inaccettabile sul piano civile, umano e sociale: è anche portatore di un messaggio profondamente sbagliato. Così come sollevano molti interrogativi le proposte di un lockdown “selettivo” per la terza età. Non serve scomodare l’antica Roma, dove l’età e l’esperienza costituivano un valore essenziale nella vita pubblica, per rendersi conto di quanto l’estensore di quel brutto tweet sia andato lontano dalla realtà, per tanti motivi ...

La penso come papa Francesco, cara mamma Monica: una società che non investe seriamente sui suoi giovani e non fa di tutto per custodire i suoi anziani è una società che rinuncia a essere «giusta, sol ...

Non sarà questa politica a salvarci, ma gli anticorpi monoclonali

Ormai credo che lo abbiano capito tutti: più si aspetta ad assumere nuove misure draconiane, più si offre al virus la possibilità di continuare a fare il suo lavoro, infettare.

