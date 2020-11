Cari governanti, perché invece di puntare il dito contro la famiglia non potenziate i trasporti? (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – La famiglia è il primo focolaio da estirpare. La famiglia, invero, va estirpata. Questo è ciò che dal governo ci fanno sapere. È caldamente consigliato di prender le distanze dalla propria famiglia perché è al suo interno che avvengono i maggiori contagi di Covid-19. I nostri familiari, dunque, sono i migliori untori che questo virus ha a disposizione. Sono untori il padre e la madre, il fratello e la sorella con cui si ha in comune i genitori. Meno rapporti, meno affetti, meno affetto, più distanziamento sociale e familiare. Come dicevano certi idioti? Che in famiglia si consuma il maggior numero di violenze di genere? Ecco, ai tempi della pandemia la famiglia è divenuta il focolaio da estirpare. Ci dicono che è per il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Laè il primo focolaio da estirpare. La, invero, va estirpata. Questo è ciò che dal governo ci fanno sapere. È caldamente consigliato di prender le distanze dalla propriaperché è al suo interno che avvengono i maggiori contagi di Covid-19. I nostri familiari, dunque, sono i migliori untori che questo virus ha a disposizione. Sono untori il padre e la madre, il fratello e la sorella con cui si ha in comune i genitori. Meno rapporti, meno affetti, meno affetto, più distanziamento sociale e familiare. Come dicevano certi idioti? Che insi consuma il maggior numero di violenze di genere? Ecco, ai tempi della pandemia laè divenuta il focolaio da estirpare. Ci dicono che è per il ...

LidiaFiumara : Ho amici di tutti i tipi e categorie.. Stamattina ho aperto la home di Facebook e ho trovato solo post su… - Savana68496856 : Cari Governanti auguro a tutti di arrivare a 70 anni poi mi direte che effetto fa sentirsi trattati come categoria… - cstambul : RT @jabbaTM: Per dimostrare che il Covid non è un grande Reset basterebbe poco cari Governanti, basta aiutare per intero quello che i Citta… - IvoAyrton : RT @jabbaTM: Per dimostrare che il Covid non è un grande Reset basterebbe poco cari Governanti, basta aiutare per intero quello che i Citta… - jabbaTM : RT @jabbaTM: Per dimostrare che il Covid non è un grande Reset basterebbe poco cari Governanti, basta aiutare per intero quello che i Citta… -

