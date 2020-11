Cara pubblica il primo EP: “99” esce il 6 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Cara annuncia il suo primo EP. Fuori il 6 novembre “99”, lavoro arriva dopo il successo de “Le feste di Pablo” “Finalmente posso dirvelo: sta per uscire il mio primo EP. Dentro ci sarà il mio mondo, fatto di sfumature molto diverse tra loro ma che combaciano, una per una. Spero di riuscire a portarvi con… L'articolo Cara pubblica il primo EP: “99” esce il 6 novembre Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020)annuncia il suoEP. Fuori il 6“99”, lavoro arriva dopo il successo de “Le feste di Pablo” “Finalmente posso dirvelo: sta per uscire il mioEP. Dentro ci sarà il mio mondo, fatto di sfumature molto diverse tra loro ma che combaciano, una per una. Spero di riuscire a portarvi con… L'articoloilEP: “99”il 6Corriere Nazionale.

LouD__________ : @dianacalibana E di nuovo, cara @dianacalibana, se ci siamo arrivati noi...ci potevano arrivare tutti (o quasi).… - louisupremancy : @asialoveslarry Se credi a tutto quello che scrivono su Instagram sei messa male cara, l’assicurazione sanitaria di… - selfieamatoria1 : La mia cara amica che si vergogna e non vuole che posto le foto che abbiamo fatto nel fine settimana, mi manda ques… - MaurilioVitto : @GaiaGaudenzi Cara Gaia, al momento non vedo politici all'altezza dei nuovi tempi, vedo sempre gli stessi inconclud… - Massimo21705820 : @LegaSalvini Cara Lega Per ER CONTE non pubblica i 21 PARAMETRI per i quali AVEVAMO TUTTO SOTTO CONTROLLO!!!!!!!! ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cara pubblica Cara: fuori venerdi' 6 novembre "99", il suo primo EP Spettacoli News Cara pubblica il primo EP: “99” esce il 6 novembre

Cara annuncia il suo primo EP. Fuori il 6 novembre “99”, lavoro arriva dopo il successo de “Le feste di Pablo” “Finalmente posso dirvelo: sta per uscire il mio primo EP. Dentro ci sarà il mio mondo, ...

Covid, il sindaco Rusconi informa: i casi aumentano molto anche a Lomazzo

LOMAZZO – In forte salita anche i dati dei nuovi contagi a Lomazzo, il sindaco Giovanni Rusconi ha fatto il punto. Cari cittadini pubblichiamo la curva dei contagi a Lomazzo. Notiamo che dai ...

Cara annuncia il suo primo EP. Fuori il 6 novembre “99”, lavoro arriva dopo il successo de “Le feste di Pablo” “Finalmente posso dirvelo: sta per uscire il mio primo EP. Dentro ci sarà il mio mondo, ...LOMAZZO – In forte salita anche i dati dei nuovi contagi a Lomazzo, il sindaco Giovanni Rusconi ha fatto il punto. Cari cittadini pubblichiamo la curva dei contagi a Lomazzo. Notiamo che dai ...