Campania, resta stabile il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati: il dato odierno (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoresta stabile il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati Regione Campania. I nuovi contagi odierni sono stati 2861 con 15632 tamponi effettuati, a fronte dei 3860 contagi della giornata di ieri su 21785 tamponi effettuati. I decessi sono stati 24. Di seguito il bollettino completo dell'unità di Crisi: positivi del giorno: 2.861 di cui: Asintomatici: 2.655 Sintomatici: 206tamponi del giorno: 15.632 Totale positivi: 62.461 Totale tamponi: 996.251 ​Deceduti: 24 Totale deceduti: 700 Guariti: 1.245 Totale guariti: ...

