Campania, il rapporto positivi/tamponi arriva al 18,3. I nuovi casi sono 2861 (Di lunedì 2 novembre 2020) In Campania 2861 nuovi contagiati su 15.632 tamponi (18,3%). Di questi 2655 sono asintomatici e 206 presentano sintomi del virus. Si contano, nella nostra regione, 24 morti. Alto il numero di guariti, oggi sono 1245. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580 Posti letto Covid: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227 Posti letto di terapia intensiva occupati: 171 Posti letto di degenza attivabili: 1.940 Posti letto di degenza occupati: 1.486 I dati a livello nazionale registrano altri 22.253 casi di Covid nelle ultime 24 ore, su 135.731 tamponi. I morti sono 233. Alto il numero di guariti: oggi se ne contano 3.637 in più.

