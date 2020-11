Call of Duty Challengers, Renegades rinforza il roster: ufficiali Shockz e Louga, ex Paris Legion (Di lunedì 2 novembre 2020) Il team Renegades, che milita nella Call of Duty Challengers, ha appena comunicato l’ingaggio di due nuovi giocatori. Si tratta di Shockz e Louqa, che vanno ad arricchire il roster dell’organizzazione. La nuova coppia, che proviene dal team francese di esports Paris Legion, si unirà agli altri due giocatori di Renegades, Fighta e Pred. Shockz e Louqa hanno giocato per Paris Legion durante la stagione inaugurale della Call of Duty League. Il Paris ha concluso la stagione regolare al 10 ° posto ed è arrivato al secondo round eliminatorio durante i playoff. Risultati tutt’altro che soddisfacenti, che ... Leggi su esports247 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il team, che milita nellaof, ha appena comunicato l’ingaggio di due nuovi giocatori. Si tratta die Louqa, che vanno ad arricchire ildell’organizzazione. La nuova coppia, che proviene dal team francese di esports, si unirà agli altri due giocatori di, Fighta e Pred.e Louqa hanno giocato perdurante la stagione inaugurale dellaofLeague. Ilha concluso la stagione regolare al 10 ° posto ed è arrivato al secondo round eliminatorio durante i playoff. Risultati tutt’altro che soddisfacenti, che ...

