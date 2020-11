Calciomercato Juventus | fuga dalla Premier League | Paratici ci prova

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 2 novembre 2020) NEWS– La vittoria sullo Spezia ha risollevato il morale della, a terra dopo la sconfitta interna con il Barcellona. I bianconeri hanno risolto la pratica nella ripresa, grazie a Cristiano Ronaldo e Rabiot che hanno fissato il punteggio sul 4-1. Ai più attenti non sarà sfuggito, durante la gara, un Fabioindaffaratissimo con il suo smartphone, strumento simbolo del suo lavoro come direttore sportivo. Non è ovviamente noto il destinatario dei suoi messaggi, ma di certo ilsi è concluso lo scorso 5 ottobre soltanto in via formale. Le squadre sono già alla ricerca di rinforzi per gennaio e lanon fa di certo eccezione. LEGGI ANCHE: Spezia-, analisi ...