Calciomercato Inter: Eriksen verso la cessione, piace al Paris Saint Germain (Di lunedì 2 novembre 2020) Calciomercato Inter: Christian Eriksen potrebbe partire nel mercato di gennaio, piace al Paris Saint Germain Ormai è chiaro: il feeling tra Antonio Conte e Christian Eriksen non è scattato e forse non scatterà mai. A due mesi dalla riapertura del mercato le voci nel mondo nerazzurro sono sempre più pressanti: Eriksen a gennaio andrà via. Il tecnico non lo reputa titolare, eppure nelle ultime tre partite l’ha fatto partire dall’inizio. Accontentandolo, viste le sue lamentele dopo le sue recenti (convincenti) prestazioni con la Danimarca. Ma quando ha indossato la maglia nerazzurra la musica è stata molto più spezzettata. Così anche il giocatore e il suo entourage accarezzano ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020): Christianpotrebbe partire nel mercato di gennaio,alOrmai è chiaro: il feeling tra Antonio Conte e Christiannon è scattato e forse non scatterà mai. A due mesi dalla riapertura del mercato le voci nel mondo nerazzurro sono sempre più pressanti:a gennaio andrà via. Il tecnico non lo reputa titolare, eppure nelle ultime tre partite l’ha fatto partire dall’inizio. Accontentandolo, viste le sue lamentele dopo le sue recenti (convincenti) prestazioni con la Danimarca. Ma quando ha indossato la maglia nerazzurra la musica è stata molto più spezzettata. Così anche il giocatore e il suo entourage accarezzano ...

fcin1908it : Inter-Eriksen, addio a gennaio? Una big può risolvere il problema. Zhang chiaro: una condizione -… - internewsit : Gervinho ancora opzione? Discussione su di lui dopo Inter-Parma - SM - - Andrea1975_ : RT @passione_inter: GdS - Eriksen-Inter ai titoli di coda. A gennaio sarà addio: no al prestito secco. Psg in pole - - passione_inter : GdS - Eriksen-Inter ai titoli di coda. A gennaio sarà addio: no al prestito secco. Psg in pole -… - Fantacalcio : Calciomercato Inter: Eriksen ai saluti, non è più un tabù -