Calcio, Gabriele Gravina: “Nessuno stop dei campionati professionistici, si rischia il collasso” (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ in corso il dibattito alla Camera per quanto concerne le nuove misure che il Governo vorrà adottare per contenere gli effetti della pandemia, tornata più forte che mai a gravare sulle spalle già provate del nostro Paese. Il mondo dello sport, come tutti i settori produttivi, sono in grande sofferenza e questo chiaramente ha delle ripercussioni sotto tutti i punti di vista. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di “Rischio collasso” per l’intero sistema calcistico qualora l’Esecutivo volesse fermare tutto. La richiesta di Gravina è quella di non interrompere i campionati professionistici per non avere delle conseguenze sul fronte economico, che il mondo del ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ in corso il dibattito alla Camera per quanto concerne le nuove misure che il Governo vorrà adottare per contenere gli effetti della pandemia, tornata più forte che mai a gravare sulle spalle già provate del nostro Paese. Il mondo dello sport, come tutti i settori produttivi, sono in grande sofferenza e questo chiaramente ha delle ripercussioni sotto tutti i punti di vista. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente della FIGCha parlato di “Rischio collasso” per l’intero sistema calcistico qualora l’Esecutivo volesse fermare tutto. La richiesta diè quella di non interrompere iper non avere delle conseguenze sul fronte economico, che il mondo del ...

