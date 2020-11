Calcio, Champions League 2020: un positivo al Covid-19 nel Real Madrid, si tratta di Eder Militao (Di lunedì 2 novembre 2020) Cresce il numero dei contagiati nella Champions League di Calcio 2020, poichè il Real Madrid ha reso nota la positività al Covid-19 di uno dei suoi tesserati, ovvero il 22enne brasiliano Eder Militao, emersa al termine del routinario giro di tamponi effettuato tra ieri ed oggi. Tutti negativi gli altri membri della squadra, che affronteranno domani sera l’Inter al Santiago Bernabeu, mentre non sembrano esserci problemi tra le fila dei nerazzurri, così come nello staff tecnico, che voleranno alla volta di Madrid, a caccia di punti preziosi. Per le Merengues si tratta del secondo caso dall’inizio della pandemia, dopo quello di Mariano. gianni.lombardi@oasport.it Clicca ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Cresce il numero dei contagiati nelladi, poichè ilha reso nota la positività al-19 di uno dei suoi tesserati, ovvero il 22enne brasiliano, emersa al termine del routinario giro di tamponi effettuato tra ieri ed oggi. Tutti negativi gli altri membri della squadra, che affronteranno domani sera l’Inter al Santiago Bernabeu, mentre non sembrano esserci problemi tra le fila dei nerazzurri, così come nello staff tecnico, che voleranno alla volta di, a caccia di punti preziosi. Per le Merengues sidel secondo caso dall’inizio della pandemia, dopo quello di Mariano. gianni.lombardi@oasport.it Clicca ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

Atalanta, Gasperini verso il Liverpool: "Sfida di prestigio per noi, ringrazio Klopp"

Quattro punti nelle prime due giornate della fase a gironi di Champions League, l'Atalanta cerca impresa e conferme ospitando il Liverpool campione d'Inghilterra: "Fanno piacere i complimenti di Klopp ...

Klopp e il paragone con l'Atalanta che non ti aspetti

L'Atalanta ha segnato 98 reti in serie A nello scorso anno, e Klop sa bene quanto sia pericolosa la manovra offensiva nerazzurra: "L'Atalanta è brava a far gol e a creare occasioni, bisognerà fermarli ...

