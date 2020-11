“Buonanotte” è il nuovo singolo di GionnyScandal (Di lunedì 2 novembre 2020) GionnyScandal online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Buonanotte”: il cantante lancia una poesia pura e sincera GionnyScandal è tornato con “Buonanotte”, il nuovo singolo fuori per Virgin Records (Universal Music Italy). Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, porta il cantante verso una dimensione più intima e umana del suo… L'articolo “Buonanotte” è il nuovo singolo di GionnyScandal Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020)online sulle piattaforme digitali con il“Buonanotte”: il cantante lancia una poesia pura e sinceraè tornato con “Buonanotte”, ilfuori per Virgin Records (Universal Music Italy). Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, porta il cantante verso una dimensione più intima e umana del suo… L'articolo “Buonanotte” è ildiCorriere Nazionale.

AnnaxLGxTS : RT @AnnaxLGxTS: Ogni giorno è,e sarà sempre,un nuovo giorno;a presto amici e #Buonanotte! Tomorrow,after all,is another day,so #GoodNight..… - AnnaxLGxTS : Ogni giorno è,e sarà sempre,un nuovo giorno;a presto amici e #Buonanotte! Tomorrow,after all,is another day,so… - Jonny_Jonny__ : RT @simotaffe: Non c’è “tempo migliore” che quello che ha da venire... #Buonanotte A chi dai ricordi prende consiglio e nel futuro vede… - _peacewillwin_x : non di nuovo , no , ok mi conviene staccare veramente perché non posso ripensarci, buonanotte - MarinaPanciroli : Buonanotte da me e il mio nuovo amico -