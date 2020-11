Bufera sul Qarabag, l’addetto stampa: “Dobbiamo uccidere tutti gli armeni” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Dobbiamo uccidere gli armeni. Un bambino, una donna, un vecchio: non importa, devi uccidere. Nessuna pietà, nessuna compassione”. Sono dichiarazioni scioccanti quelle di Nurlan Ibrahimov, addetto stampa della squadra azera del Qarabagh. Il post è stato pubblicato su Facebook ed è stato poi rimosso dall’autore. Non c’è stata una presa di distanza dal club mentre Il ‘Consiglio per la comunità armena di Roma’ ha chiesto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Uefa di condannarer con fermezza quanto accaduto e prendano provvedimenti contro il club azero. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Dobbiamogli armeni. Un bambino, una donna, un vecchio: non importa, devi. Nessuna pietà, nessuna compassione”. Sono dichiarazioni scioccanti quelle di Nurlan Ibrahimov, addettodella squadra azera delh. Il post è stato pubblicato su Facebook ed è stato poi rimosso dall’autore. Non c’è stata una presa di distanza dal club mentre Il ‘Consiglio per la comunità armena di Roma’ ha chiesto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Uefa di condannarer con fermezza quanto accaduto e prendano provvedimenti contro il club azero.

