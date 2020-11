Bufera su Hormoz Vasfi per la causa milionaria contro la ex Sara Croce

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tiene banco a Live Non è la D’Urso nella puntata di domenica 1 novembre la vicenda della disputa legale tra il magnatee la sua ex fidanzata, l’ex Bonas di Bonolis ad Avanti un altro,rivorrebbe indietro un milione di euro, valore dei regali fatti alla ragazza nel periodo della loro relazione. Dall’altra parte laha denunciato l’uomo per stalking e ha già ammesso di aver ridato indietro tutti i doni, eccezion fatta per una lavatrice. Taylor Mega e Lory Del Santo hanno difeso: “Se un uomo regala delle cose a una donna, rivolerle indietro è di cattivo gusto“, hanno detto le due ospiti ...