Brescia: nel blitz 21 misure cautelari, anche imprenditore vicino 'ndrangheta (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Sono 21 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del comando di Brescia nel blitz notturno andato avanti fino alla mattina tra le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Asti, Imperia, Savona, Sassari e Torino per l'inchiesta sul riciclaggio coordinata dalla Procura e dalla Dda di Brescia. Otto persone finiscono in carcere e sei agli arresti domiciliari. Sono ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con l'aggravante – per alcuni – di aver tenuto la condotta "al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose". Le indagini, condotte per tre anni, hanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Sono 21 leeseguite dai carabinieri del comando dinelnotturno andato avanti fino alla mattina tra le province di, Bergamo, Cremona, Asti, Imperia, Savona, Sassari e Torino per l'inchiesta sul riciclaggio coordinata dalla Procura e dalla Dda di. Otto persone finiscono in carcere e sei agli arresti domiciliari. Sono ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con l'aggravante – per alcuni – di aver tenuto la condotta "al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose". Le indagini, condotte per tre anni, hanno ...

