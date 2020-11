Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,55% (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - Milano, NOV 2 - Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 2,55% a 18.400 punti. (ANSA). Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) -, NOV 2 - Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indiceMib ha chiuso in aumento del 2,55% a 18.400 punti. (ANSA).

