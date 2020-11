Bordoni: per centri formazione professionale futuro incerto (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “centri di formazione professionale Comune di Roma in disarmo, quale futuro per i nostri ragazzi? Oggi ho partecipato alla Commissione Cultura da me richiesta a seguito della crescente preoccupazione riguardo il settore della formazione che sta andando rapidamente alla deriva. Con delusione devo prendere atto che manca ancora un impegno concreto da parte del Comune nel voler dare una prosecuzione a questi centri”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, nel denunciare la mancanza di investimenti in uno degli ambiti che dovrebbe essere prioritario nel nostro territorio. Nove centri frequentati da piu’ di mille ragazzi, di cui 250 con disabilita’, distribuiti in una settantina di corsi. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “diComune di Roma in disarmo, qualeper i nostri ragazzi? Oggi ho partecipato alla Commissione Cultura da me richiesta a seguito della crescente preoccupazione riguardo il settore dellache sta andando rapidamente alla deriva. Con delusione devo prendere atto che manca ancora un impegno concreto da parte del Comune nel voler dare una prosecuzione a questi”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide, nel denunciare la mancanza di investimenti in uno degli ambiti che dovrebbe essere prioritario nel nostro territorio. Novefrequentati da piu’ di mille ragazzi, di cui 250 con disabilita’, distribuiti in una settantina di corsi. ...

Centri di Formazione, Bordoni (Lega): "Futuro ancora incerto per docenti e ragazzi"

Sono nove i centri frequentati da più di mille ragazzi, di cui 250 con disabilità, distribuiti in una settantina di corsi ...

