Bonus mobilità, ecco quando e come richiederlo (Di lunedì 2 novembre 2020) Fonte: piattaforma Bonus bici 2020Ormai siamo agli sgoccioli: il tanto atteso Bonus mobilità sarà disponibile da domani martedì 3 novembre 2020 attraverso l’applicazione web che, attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente, farà si che si potrà richiedere, dopo mesi di attesa, il Bonus Mobilità per l’acquisto di biciclette, monopattini, segway, effettuati dallo scorso 4 maggio. Il tutto verrà effettuato sul sito buonomobilità.it. Sempre da domani, si potrà richiedere il voucher di spesa digitale per gli acquisti ancora da effettuare (valido fino al 31 dicembre 2020, da utilizzare entro 30 giorni dalla relativa generazione) in negozi, fisici e on-line. L’elenco sarà disponibile tramite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Fonte: piattaformabici 2020Ormai siamo agli sgoccioli: il tanto attesomobilità sarà disponibile da domani martedì 3 novembre 2020 attraverso l’applicazione web che, attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente, farà si che si potrà richiedere, dopo mesi di attesa, ilMobilità per l’acquisto di biciclette, monopattini, segway, effettuati dallo scorso 4 maggio. Il tutto verrà effettuato sul sito buonomobilità.it. Sempre da domani, si potrà richiedere il voucher di spesa digitale per gli acquisti ancora da effettuare (valido fino al 31 dicembre 2020, da utilizzare entro 30 giorni dalla relativa generazione) in negozi, fisici e on-line. L’elenco sarà disponibile tramite ...

