Bonus mobilità | domande ed incentivi a partire da domani

A partire dal 3 Novembre sarà possibile inviare le richieste per il Bonus mobilità riservato a biciclette, monopattini ed e-bike. Secondo quanto stabilito dal Governo ed annunciato dal Ministero dell'Ambiente, da domani si potrà inviare la domanda di indennità direttamente sul sito del ministero: www.buonomobilità.it . L'indennità sarà suddivisa in due differenti tipologie. La prima comprende un …

