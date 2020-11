Bonus mobilità, da martedì scatta il clic day: via alle richieste per gli incentivi (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 3 novembre sarà possibile richiedere il Bonus mobilità previsto dal governo su biciclette, e-bike e monopattini . Il Bonus potrà essere di due tipi: il primo riguarda il rimborso delle spese ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 3 novembre sarà possibile richiedere ilmobilità previsto dal governo su biciclette, e-bike e monopattini . Ilpotrà essere di due tipi: il primo riguarda il rimborso delle spese ...

Mov5Stelle : Domani sbarca in rete - BracaliM : RT @Mov5Stelle: Domani sbarca in rete - EmobItalia : RT @adiconsum: ??IMPORTANTE: dal 3 novembre puoi chiedere rimborso o buono mobilità per acquisto #bicicletta #monopattino #hoverboard #segwa… - GiovannaDiTroia : RT @datamagazine_it: Bonus mobilità sostenibile, click day domani martedì 3 novembre ?? - Adnkronos : #Bonusmobilità, come funziona e chi può chiederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mobilità Indennizzi a fondo perduto, bonus, crediti d'imposta, giustizia digitale: al via il Decreto “Ristori” Altalex