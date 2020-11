Bonus Mobilità, da domani si può fare richiesta (Di lunedì 2 novembre 2020) Bonus Mobilità al via da domani. La piattaforma online sarà operativa dalle ore 9 del 3 Novembre. Incentivi fino a 500 euro per bici, monopattini, hoverboard e segway elettrici Partirà domani 3 Novembre alle ore 9:00 il click day per richiedere gli incentivi previsti dal Bonus Mobilità, ossia i contributi per la mobilità alternativa e sostenibile introdotti dal Decreto Clima e dal Decreto Rilancio. Finalmente sarà possibile inoltrare sulla piattaforma online www.buonomobilità.it la richiesta per ottenere sconti sugli acquisti di bici (tradizionali o a pedalata assistita sia nuove che usate), monopattini elettrici, hoverboard e segway, oppure il rimborso per quelli già acquistati. La piattaforma era stata già attivata il 19 Ottobre scorso per ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020)Mobilità al via da. La piattaforma online sarà operativa dalle ore 9 del 3 Novembre. Incentivi fino a 500 euro per bici, monopattini, hoverboard e segway elettrici Partirà3 Novembre alle ore 9:00 il click day per richiedere gli incentivi previsti dalMobilità, ossia i contributi per la mobilità alternativa e sostenibile introdotti dal Decreto Clima e dal Decreto Rilancio. Finalmente sarà possibile inoltrare sulla piattaforma online www.buonomobilità.it laper ottenere sconti sugli acquisti di bici (tradizionali o a pedalata assistita sia nuove che usate), monopattini elettrici, hoverboard e segway, oppure il rimborso per quelli già acquistati. La piattaforma era stata già attivata il 19 Ottobre scorso per ...

