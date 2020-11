Bonus mobilità: cosa è e come si chiede (Di lunedì 2 novembre 2020) Da domani mattina, 3 novembre, a partire dalle 9, scatta il Bonus mobilità. Sarà possible richiederlo sul sito www.buonomobilita.it. Sarà possibile richiedere due tipi di buono: il primo riguarda il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 3 novembre (60% fino a un massimo di 500 euro); il secondo è rivolto a coloro che devono ancora effettuare gli acquisti e prevede un buono digitale, da generare sul sito del Ministero dell’Ambiente. In sostanza, chi ha acquistato un bene o servizio di mobilità riceverà pertanto il rimborso con un bonifico, chi invece non l’ha ancora fatto otterrà un “buono mobilità” che consegnerà al negoziante, che verrà a sua volta rimborsato dal ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Da domani mattina, 3 novembre, a partire dalle 9, scatta ilmobilità. Sarà possible rirlo sul sito www.buonomobilita.it. Sarà possibile rire due tipi di buono: il primo riguarda il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 3 novembre (60% fino a un massimo di 500 euro); il secondo è rivolto a coloro che devono ancora effettuare gli acquisti e prevede un buono digitale, da generare sul sito del Ministero dell’Ambiente. In sostanza, chi ha acquistato un bene o servizio di mobilità riceverà pertanto il rimborso con un bonifico, chi invece non l’ha ancora fatto otterrà un “buono mobilità” che consegnerà al negoziante, che verrà a sua volta rimborsato dal ...

