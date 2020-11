Bonus bici, martedì 3 novembre scatta il clic day: come chiedere il contributo fino a 500 euro e a chi spetta (Di lunedì 2 novembre 2020) scatta alle 9 di martedì 3 novembre il clic day per richiedere il Bonus mobilità per biciclette, e-bike, monopattini, hoverboard e segway. Per ottenerlo bisogna accedere alla piattaforma web del Ministero dell’Ambiente www.buonomobilità.it. Potrà chiedere il contributo – pari al 60% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro – sia chi ha fatto un acquisto nel periodo successivo al 4 maggio sia chi deve ancora farlo. Nel primo caso verrà offerto un rimborso tramite bonifico, nel secondo verrà emesso un buono spesa digitale da usare nei successivi 30 giorni consegnandolo al negoziante. come chiedere il rimborso – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)alle 9 di martedì 3ilday per riilmobilità perclette, e-bike, monopattini, hoverboard e segway. Per ottenerlo bisogna accedere alla piattaforma web del Ministero dell’Ambiente www.buonomobilità.it. Potràil– pari al 60% della spesa sostenutaa un massimo di 500– sia chi ha fatto un acquisto nel periodo successivo al 4 maggio sia chi deve ancora farlo. Nel primo caso verrà offerto un rimborso tramite bonifico, nel secondo verrà emesso un buono spesa digitale da usare nei successivi 30 giorni consegnandolo al negoziante.il rimborso – ...

