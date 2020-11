Bonus bici, le iniziative green del Gruppo FS per la mobilità sostenibile (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Appuntamento il 3 novembre alle nove per il click day sulla piattaforma digitale del Ministero dell’Ambiente, attiva da domattina.L’iniziativa a sostegno della mobilità green – scrive FS News, il giornale online del Gruppo FS – permette di richiedere il buono mobilità per spese da fare entro il 31 dicembre o per quelle già sostenute dal 4 maggio sugli acquisti per biciclette, e-bike, monopattini e servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Sempre in questi giorni – si scopre leggendo FS News – il Gruppo FS e Trenitalia permettono di prenotare i posti bici anche sugli InterCity. Sono previsti infatti posti gratuiti fino al 30 novembre su alcune rotte coperte dal servizio. Biker e appassionati in sella possono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Appuntamento il 3 novembre alle nove per il click day sulla piattaforma digitale del Ministero dell’Ambiente, attiva da domattina.L’iniziativa a sostegno della mobilità– scrive FS News, il giornale online delFS – permette di richiedere il buono mobilità per spese da fare entro il 31 dicembre o per quelle già sostenute dal 4 maggio sugli acquisti perclette, e-bike, monopattini e servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Sempre in questi giorni – si scopre leggendo FS News – ilFS e Trenitalia permettono di prenotare i postianche sugli InterCity. Sono previsti infatti posti gratuiti fino al 30 novembre su alcune rotte coperte dal servizio. Biker e appassionati in sella possono ...

