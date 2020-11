Bonus bici e monopattino. Al via da martedì 3 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 3 novembre è il giorno per richiedere il rimborso previsto per l’acquisto di monopattini e biciclette elettriche. La tanto attesa piattaforma è pronta. La procedura per ottenere i 500 euroLa piattaforma sarà operativa a partire dalle ore 9 del 3 novembre.Sarà così possibile possibile accedere al portale per registrare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in lista per accedere all’incentivo. Le persone che hanno diritto all’incentivo del Bonus mobilità dovranno connettersi al postale e registrarsi con le credenziali Spid, inserire la fattura o lo scontrino parlante e infine aggiuntere il proprio Iban. Chi riscontrasse problemi può chiamare il centralino del ministero 0657221 o l’Urp ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 3è il giorno per richiedere il rimborso previsto per l’acquisto di monopattini eclette elettriche. La tanto attesa piattaforma è pronta. La procedura per ottenere i 500 euroLa piattaforma sarà operativa a partire dalle ore 9 del 3.Sarà così possibile possibile accedere al portale per registrare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in lista per accedere all’incentivo. Le persone che hanno diritto all’incentivo delmobilità dovranno connettersi al postale e registrarsi con le credenziali Spid, inserire la fattura o lo scontrino parlante e infine aggiuntere il proprio Iban. Chi riscontrasse problemi può chiamare il centralino del ministero 0657221 o l’Urp ...

