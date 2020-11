Bonus bici e monopattini: richieste dalle 9 di domani (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 3 novembre la piattaforma www.buonomobilita.it consentirà di poter usufruire del Bonus per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili Sarà attiva da domani mattina, martedì 3 novembre, a partire dalle ore 9, la piattaforma www.buonomobilita.it, che consentirà di poter usufruire del Bonus per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 3 novembre la piattaforma www.buonomobilita.it consentirà di poter usufruire delper l’acquisto di, elettriche e non,elettrici o veicoli simili Sarà attiva damattina, martedì 3 novembre, a partireore 9, la piattaforma www.buonomobilita.it, che consentirà di poter usufruire delper l’acquisto di, elettriche e non,elettrici o… L'articolo Corriere Nazionale.

