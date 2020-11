Bonus bici, domani sarà click day: la procedura per ricevere 500 euro (Di lunedì 2 novembre 2020) Bonus bici, click day al via martedì: ecco la procedura per ottenere i 500 euro. La piattaforma operativa dalle 9 del 3 novembre Era atteso da mesi, dalla prima ondata di contagi da coronavirus. Si pensò che per affrontare la fase di convivenza fosse utile incentivare l’utilizzo d mezzi di trasporto alternativi all’utilizzo dei mezzi … L'articolo Bonus bici, domani sarà click day: la procedura per ricevere 500 euro proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020)day al via martedì: ecco laper ottenere i 500. La piattaforma operativa dalle 9 del 3 novembre Era atteso da mesi, dalla prima ondata di contagi da coronavirus. Si pensò che per affrontare la fase di convivenza fosse utile incentivare l’utilizzo d mezzi di trasporto alternativi all’utilizzo dei mezzi … L'articolosaràday: laper500proviene da YesLife.it.

Corriere : Bonus bici, «click day» al via domani alle 9. La procedura per ottenere l’incentivo da 500 euro - sole24ore : Bonus bici, click day al via martedì: ecco la procedura per ottenere i 500 euro - VelvetMagIta : #Bonusbici e monopattini, rimborsi e sconti dal 3 novembre: come fare per ottenerli >>> #COVID19 - Nebrodinotizie : Ecco tutte le informazioni da sapere sul #Bonusbici #BonusMobilita - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Dal 3 novembre si potrà richiedere il bonus mobilità previsto dal governo su bici, e-bike e monopattini. Potrà essere di… -