Bonus bici, dalle 9 di domani il via ai rimborsi: la procedura per richiederlo (Di lunedì 2 novembre 2020) Bonus bici – Scatta il conto alla rovescia per il click-day di domani, martedì 3 novembre. Giorno chiave per ottenere il buono mobilità o, in alternativa, il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio per biciclette (anche a pedalata assistita), e-bike, monopattini, hoverboard, segway, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 novembre 2020)– Scatta il conto alla rovescia per il click-day di, martedì 3 novembre. Giorno chiave per ottenere il buono mobilità o, in alternativa, il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio perclette (anche a pedalata assistita), e-bike, monopattini, hoverboard, segway, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corriere : Bonus bici, «click day» al via domani alle 9. La procedura per ottenere l’incentivo da 500 euro - sole24ore : Bonus bici, click day al via martedì: ecco la procedura per ottenere i 500 euro - sportli26181512 : #Governance #Notizie Bonus bici, dalle 9 di domani il via ai rimborsi: la procedura per richiederlo: Bonus bici – S… - reddititaly : Bonus bici e monopattini, click day il 3 novembre alle 9 del mattino. Come ottenere l’incentivo da 500 euro e chi n… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bonus mobilità, da domani mattina le richieste per il rimborso/sconto fino a 500 euro per bici, monopattini & Co. https://t… -