Bonus bici: come richiederlo da domani (Di lunedì 2 novembre 2020) Da domani sarà possibile richiedere il Bonus mobilità previsto dal Governo che riguarderà biciclette, e-bike e anche monopattini. Il Bonus potrà essere di due tipi: il primo riguarda il rimborso delle spese sostenute nel periodo che va dal 4 maggio al 3 novembre 2020 (60% fino a un massimo di 500 euro), mentre il secondo è rivolto a coloro che ancora non hanno effettuato acquisti e prevede un vero e proprio buono di spesa digitale, da generare sull’applicazione web del Ministero dell’Ambiente, attiva da domani (www.buonomobilità.it). Per la richiesta di rimborso su un acquisto già fatto, farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto. Chi avrà acquistato un bene o servizio di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Dasarà possibile richiedere ilmobilità previsto dal Governo che riguarderàclette, e-bike e anche monopattini. Ilpotrà essere di due tipi: il primo riguarda il rimborso delle spese sostenute nel periodo che va dal 4 maggio al 3 novembre 2020 (60% fino a un massimo di 500 euro), mentre il secondo è rivolto a coloro che ancora non hanno effettuato acquisti e prevede un vero e proprio buono di spesa digitale, da generare sull’applicazione web del Ministero dell’Ambiente, attiva da(www.buonomobilità.it). Per la richiesta di rimborso su un acquisto già fatto, farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto. Chi avrà acquistato un bene o servizio di ...

sole24ore : Bonus bici, click day al via martedì: ecco la procedura per ottenere i 500 euro - CustomerKing : Ora, io mi chiedo: adesso come adesso era proprio necessario portare avanti questo bonus con tutte le spese che son… - lore_viga : Dai, però domani scatta il clickday del bonus bici. - repubblica : Bonus mobilità, da domani mattina le richieste per il rimborso/sconto fino a 500 euro per bici, monopattini & Co. - FabriFasanella : Arrivano novità importantissime in merito all’orario del click day bonus bici del 3 novembre: dalle 9.00 di domani … -