sportli26181512 : #Bologna, Barrow si è risvegliato: ora ha il Napoli nel mirino: L'attaccante gambiano si è sbloccato contro il Cagl… - bologna_sport : Fattore #Barrow: quando segna lui è ritmo #ChampionsLeague - Fantacalcio : Bologna, doppietta e stop ad un periodo complicato: Barrow è tornato - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: il Bologna ritrova la vittoria, 3-2 al Cagliari Sardi due volte avanti, Soriano e doppietta Barrow per i 3 punti - 1000Cuori : ??????| Musa is back: ora i rossoblù possono tornare a divertirsi #rassegnastampa #BolognaFC #SerieA #Barrow ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Barrow

BOLOGNA - Musa Barrow non si è mai sentito in crisi, sapeva che era solo una questione di tempo e che tra le tre opzioni di fronte alle quali lo aveva messo Sinisa nelle ultime settimane alla fine ...Musa Barrow non si è mai sentito in crisi, sapeva che era solo una questione di tempo e che tra le tre opzioni di fronte alle quali lo aveva messo Sinisa nelle ultime settimane alla fine della fiera s ...