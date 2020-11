Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali aggiornati al 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si registrano nuovi casi 22253 Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 22.253 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 731.588 casi accertati da inizio epidemia. Si raggiunge la quota di quasi 400.000 attualmente positivi. Nella giornata odierna ci sono state 233 vittime (ieri 208) e si registrano 3637 guariti su 48068 tamponi di controllo (ieri 2954 su 65979). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 135.731 tamponi. Si rilevano +83 unità in terapia intensiva (i ricoverati in terapia intensiva hanno superato ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: si registrano nuovi casi 22253 Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Dai, risultano 22.253 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 731.588 casi accertati da inizio epidemia. Si raggiunge la quota di quasi 400.000 attualmente positivi. Nella giornata odierna ci sono state 233 vittime (ieri 208) e si registrano 3637 guariti su 48068 tamponi di controllo (ieri 2954 su 65979). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 135.731 tamponi. Si rilevano +83 unità in terapia intensiva (i ricoverati in terapia intensiva hanno superato ...

