Bollettino Coronavirus del 2 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 novembre 2020) In data 2(solito calo post weekend) l’incremento nazionale dei casi è +3,13% (ieri +4,40%) con 731.588 contagiati totali, 296.017 dimissioni/guarigioni (+3.637) e 39.059 deceduti (+233); 396.512 infezioni in corso (+18.383). Elaborati 135.731 tamponi (ieri 183.457); 22.253 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,39% (ieri 16,30%). Ricoverati con sintomi +938 (19.840); terapie intensive +83 (2.022). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.278; Campania 2.861; Toscana 2.009; Piemonte 2.003;Lazio 1.859; Emilia Romagna 1.652; Veneto 1.544; Sicilia 1.024. In Lombardia curva +2,58% (ieri +4,39%) con 24.087 tamponi (ieri 39.658) e 5.278 positivi; rapporto positivi/tamponi 21,9% (ieri 21,7%); 209.629 contagiati totali; ricoverati +160 (4.406); terapie intensive +17 (435); 46 decessi (17.635). Dopo la notizia di una leggera flessione dell’indice ...