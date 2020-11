Bollettino coronavirus 2 novembre: si attende il nuovo dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia con il fiato sospeso in attesa del nuovo dpcm che probabilmente prevedrà il tanto temuto lockdown, si attende l’ufficialità. Ospedali covid (Facebook)L’emergenza continua e gli italiani a questo punto attendono l’ultima misura d’emergenza del Governo, a quasi una settimana dalla precedente, ciò significa che il tempo previsto per considerare gli effetti del precedente decreto sono stati di fatto spazzati via dall’emergenza per una situazione che si fa via via più preoccupante, anche come ammesso da fonti dell’esecutivo, molto meno preoccupante di rispetto a quella di altri paesi europei. I vertiti convocati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno provocato secondo indiscrezioni alcune frizioni tra le varie componenti del tavolo ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia con il fiato sospeso in attesa delche probabilmente prevedrà il tanto temuto lockdown, sil’ufficialità. Ospedali covid (Facebook)L’emergenza continua e gli italiani a questo punto attendono l’ultima misura d’emergenza del Governo, a quasi una settimana dalla precedente, ciò significa che il tempo previsto per considerare gli effetti del precedente decreto sono stati di fatto spazzati via dall’emergenza per una situazione che si fa via via più preoccupante, anche come ammesso da fonti dell’esecutivo, molto meno preoccupante di rispetto a quella di altri paesi europei. I vertiti convocati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno provocato secondo indiscrezioni alcune frizioni tra le varie componenti del tavolo ...

