Bollettino Coronavirus 2 novembre: 22.253 nuovi casi, 233 morti. I dati regionali (Di lunedì 2 novembre 2020) I nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore sono 22.253, ma i tamponi, come spesso accade dopo il weekend, sono stati di meno rispetto ai giorni precedenti, ossia 135mila. Qui di seguito riportiamo gli altri numeri più importanti e poi vediamo nel dettaglio i dati regionali: – attualmente positivi 396.512 (+18.383) – 233 morti – 3.637 dimessi/guariti – +83 in terapia intensiva Con questi dati il totale dei guariti sale a 296.017, il totale dei morti sale a 39.059 e quello dei casi sale a 731.588. In terapia intensiva ci sono 2022 persone in tutta Italia. Bollettino Coronavirus 2 novembre 2020: i dati ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020) Idi positività alindividuati nelle ultime 24 ore sono 22.253, ma i tamponi, come spesso accade dopo il weekend, sono stati di meno rispetto ai giorni precedenti, ossia 135mila. Qui di seguito riportiamo gli altri numeri più importanti e poi vediamo nel dettaglio i: – attualmente positivi 396.512 (+18.383) – 233– 3.637 dimessi/guariti – +83 in terapia intensiva Con questiil totale dei guariti sale a 296.017, il totale deisale a 39.059 e quello deisale a 731.588. In terapia intensiva ci sono 2022 persone in tutta Italia.2020: i...

Covid oggi Emilia Romagna, bollettino coronavirus 2 novembre. Positivi in crescita: 16%

Coronavirus,il bollettino in Liguria: 589 positivi ma con meno di 3mila tamponi

Sono 589 i nuovi tamponi positivi in Liguria, in netto calo, ma come lo sono i test refertati nelle ultime 24 ore, ovvero 2846, come succede sempre dopo il fine settimana. Sono 1133 i ricoverati, 57 i ...

Coronavirus Lazio, 1.859 nuovi contagi e 23 morti

Sono 1.859 i nuovi casi di Covid e 23 i decessi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione nel bollettino di oggi. 'Dopo ...

