Bergamo, riapre l’ospedale in Fiera e accoglie i primi 4 pazienti Covid: era stato allestito durante la prima ondata (Di lunedì 2 novembre 2020) È stato riaperto il presidio medico avanzato alla Fiera a Bergamo. Nella giornata di lunedì 2 novembre sono stati accolti i primi quattro pazienti. A distanza di sette mesi dalla prima ondata, si è resa necessaria la riattivazione del presidio sanitario aggiuntivo, per far fronte al possibile arrivo di numerosi positivi in questa nuova fase dell’epidemia. La struttura era stata realizzata grazie alle imprese e agli artigiani che hanno risposto alla chiamata di Confartigianato Bergamo e alla disponibilità dell’Associazione nazionale Alpini che, come già accaduto nei mesi di marzo e aprile, si erano resi disponibili per fornire tutto l’aiuto necessario. Sarà gestita dall’ospedale Papa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Èriaperto il presidio medico avanzato alla. Nella giornata di lunedì 2 novembre sono stati accolti iquattro. A distanza di sette mesi dalla, si è resa necessaria la riattivazione del presidio sanitario aggiuntivo, per far fronte al possibile arrivo di numerosi positivi in questa nuova fase dell’epidemia. La struttura era stata realizzata grazie alle imprese e agli artigiani che hanno risposto alla chiamata di Confartigianatoe alla disponibilità dell’Associazione nazionale Alpini che, come già accaduto nei mesi di marzo e aprile, si erano resi disponibili per fornire tutto l’aiuto necessario. Sarà gestita dall’ospedale Papa ...

Fiera di Bergamo, riapre l'ospedale Fontana: «Oggi i primi quattro pazienti» L'Eco di Bergamo

