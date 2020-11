Beautiful, anticipazioni americane: Liam scopre la “bambola Hope” di Thomas? (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle attuali puntate americane di Beautiful, la paranoia di Thomas Forrester non solo è riesplosa, ma ha raggiunto delle vette fino ad ora mai toccate, al punto da portare il giovane ad avere delle folli allucinazioni. Lo stilista, che stava rimettendo in sesto la sua vita, è incappato in una ricaduta che, a dire il vero, potrebbe essere dovuta ad una botta in testa apparentemente innocua. Difficilmente, altrimenti, si capirebbe la scena che lo ha visto urtare accidentalmente la scrivania…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim fa arrestare Steffen! E Franzi…Le conseguenze non si sono fatte attendere e, magari chissà, in futuro potrebbero aiutare a scovare le reali cause del comportamento che il ragazzo ha manifestato fin dal suo ritorno a Los Angeles. Oppure ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle attuali puntatedi, la paranoia diForrester non solo è riesplosa, ma ha raggiunto delle vette fino ad ora mai toccate, al punto da portare il giovane ad avere delle folli allucinazioni. Lo stilista, che stava rimettendo in sesto la sua vita, è incappato in una ricaduta che, a dire il vero, potrebbe essere dovuta ad una botta in testa apparentemente innocua. Difficilmente, altrimenti, si capirebbe la scena che lo ha visto urtare accidentalmente la scrivania…Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Tim fa arrestare Steffen! E Franzi…Le conseguenze non si sono fatte attendere e, magari chissà, in futuro potrebbero aiutare a scovare le reali cause del comportamento che il ragazzo ha manifestato fin dal suo ritorno a Los Angeles. Oppure ...

