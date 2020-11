Bassetti accusa il governo | “Caos ricoveri? Colpa dei tagli e di mancanza di protocolli”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Genova, 2 nov – Matteospezza una lancia nei confronti dei medici di base,ti su più fronti di non sapersi gestire al meglio gli assistiti rimasti a casa a superare le forme meno virulente di Covid-19. Una missione impossibile Per il professore, di cui il Giornale stamattina pubblica una intervista esclusiva, «la nostra organizzazione delle medicina territoriale non è fatta per gestire una pandemia. Un medico arriva ad avere 1500 assistiti. In una città come Milano, dove in questo momento c’è una grande circolazione del virus, è probabile che un medico abbia a casa anche il 10, 15 per cento dei pazienti con i sintomi del Covid-19». Si tratta di 150 persone da monitorare strettamente, una missione umanamente impossibile. Anche perché – è sempre bene ricordarlo ...