Basket, i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Campogrande e Pajola, le facce diverse della vittoria (Di lunedì 2 novembre 2020) Una giornata molto particolare, per tante ragioni, la 6a dell’edizione 2020-2021 di Serie A, che ha visto due partite rinviate, diverse battaglie inattese con esiti a volte fuori dai pronostici e un paio di quote 100 punti raggiunte o superate. Anche in chiave italiana la questione del giocatore da nominare come MVP, per una volta, si discosta dal criterio della valutazione. Per il mix del valore della partita, delle vicende intercorse in precedenza e del ruolo chiave svolto nel deciderla, MVP italiano può essere infatti considerato Luca Campogrande, che ha chiuso i conti nella vittoriosa trasferta della Virtus Roma a Brescia, contro una Germani sempre più preda delle proprie amnesie offensive che ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Unamolto particolare, per tante ragioni, la 6a dell’edizione 2020-2021 diA, che ha visto due partite rinviate,battaglie inattese con esiti a volte fuori dai pronostici e un paio di quote 100 punti raggiunte o superate. Anche in chiave italiana la questione del giocatore da nominare come MVP, per una volta, si discosta dal criteriovalutazione. Per il mix del valorepartita, delle vicende intercorse in precedenza e del ruolo chiave svolto nel deciderla, MVP italiano può essere infatti considerato Luca, che ha chiuso i conti nella vittoriosa trasfertaVirtus Roma a Brescia, contro una Germani sempre più preda delle proprie amnesie offensive che ...

