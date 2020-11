Basket, Ettore Messina avverte i leader del basket europeo: “Fermate le Coppe, riprendiamole dopo la fine dei campionati” (Di lunedì 2 novembre 2020) Quando Ettore Messina prende la parola, c’è da ascoltarlo. E quest’oggi l’ha fatto. L’attuale allenatore dell’Olimpia Milano ha preso carta e penna (virtuali) e, tramite il noto portale Eurohoops.net, ha espresso un parere di enorme forza e che certamente provocherà molte discussioni all’interno dell’ambiente europeo della pallacanestro. Questo il testo integrale tradotto dall’inglese: Cari amici del basket, dopo molta riflessione ho deciso di spedire un messaggio a chiunque voglia darmi cinque minuti del suo tempo. Sono stato fortunato a vivere una lunga carriera nel basket internazionale. Le mie squadre hanno partecipato con orgoglio e rispetto per il gioco, sotto la guida di FIBA, Eurolega ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Quandoprende la parola, c’è da ascoltarlo. E quest’oggi l’ha fatto. L’attuale allenatore dell’Olimpia Milano ha preso carta e penna (virtuali) e, tramite il noto portale Eurohoops.net, ha espresso un parere di enorme forza e che certamente provocherà molte discussioni all’interno dell’ambientedella pallacanestro. Questo il testo integrale tradotto dall’inglese: Cari amici delmolta riflessione ho deciso di spedire un messaggio a chiunque voglia darmi cinque minuti del suo tempo. Sono stato fortunato a vivere una lunga carriera nelinternazionale. Le mie squadre hanno partecipato con orgoglio e rispetto per il gioco, sotto la guida di FIBA, Eurolega ...

OA_Sport : Basket, Ettore Messina avverte i leader della pallacanestro europea: “Fermate le Coppe, riprendiamole dopo la fine… - ChrisBiagio : RT Superbasket_it: Ettore Messina scrive ai vertici del basket internazionale: “Campionati nazionali nei prossimi 4… - rick_orso : Ettore Messina al basket europeo: “Troviamo una soluzione per il nostro movimento” - mcarniglia20 : Ettore Messina al basket europeo: “Troviamo una soluzione per il nostro movimento” - antoteven : Ettore Messina al basket europeo: “Troviamo una soluzione per il nostro movimento” -