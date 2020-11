Bartolomeo Sorge, il gesuita della primavera di Palermo che sapeva che la Chiesa non è il clero (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Italia ha perso un grande, padre Bartolomeo Sorge. Se c'è stata una primavera in Italia, la primavera di Palermo, in gran parte lo dobbiamo a lui. Legatissimo a Paolo VI, Bartolomeo Sorge è stato il ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Italia ha perso un grande, padre. Se c'è stata unain Italia, ladi, in gran parte lo dobbiamo a lui. Legatissimo a Paolo VI,è stato il ...

Avvenire_Nei : ?? È morto padre Bartolomeo #Sorge - Ettore_Rosato : Giorno triste per la cultura italiana. Se ne va Padre #Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e politologo, maestro del… - antoniospadaro : «Perché il #populismo fa male al popolo» | La mia riflessione sul pensiero di p. Bartolomeo #Sorge . Testo integral… - FalcionelliFede : RT @_MiBACT: Padre Sorge, @dariofrance: «Punto di riferimento per generazioni di cattolici democratici. Padre Bartolomeo Sorge ha rappresen… - ChicoCayetano : RT @caritas_milano: 'Sfido chiunque a negare il fatto che la diffusione del virus in Italia sia cominciata non da un porto aperto ai naufra… -