Barcellona-Dinamo Kiev | Lucescu in emergenza | nove assenti per Coronavirus

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mirceadovrà optare per scelte obbligate in vista del match contro il, valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. Il tecnico romeno non potrà contare su tredici giocatori della suadei quali positivi al: Bushchan, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Tsytaishvili, Boiko, Taluta e Duelund.rimaneggiata per un dentro o fuori della massima competizione europea.