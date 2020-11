Barak-Lazovic | il Verona in zona Europa League | Benevento battuto 3-1

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 2 novembre 2020) Agganciati Inter, Roma e Napoli, con la Juventus e l'Atalanta distanti un solo punto. L'Hellassembra essere tornato nella sua versione scintillante, ricalcando quanto fatto per due terzi della scorsa stagione. Un anno fa la squadra di Ivan Juric accarezzò a lungo il sogno europeo. Un obiettivo difficile da ottenere, ma al momento i veronesi sono proprio in piena lotta per l'. Un risultato ottenuto anche grazie alla vittoria sulnel posticipo della sesta giornata di Serie A.LA GARANel primo quarto d'ora il match è bloccato, con tanti falli e poche chance da entrambe le parti. Al 17' Zaccagni serve a rimorchioche con un tiro preciso batte il portiere avversario e porta in vantaggio l'Hellas. Ilreagisce prontamente: Insigne e ...