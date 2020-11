Barack Obama segna la tripla dall’angolo e Joe Biden lo esalta: “Solo rete”. Il video sui social visto 14 milioni di volte (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ex presidente americano, Barack Obama, ha realizzato un canestro da tre punti mentre stava uscendo da una palestra nella città di Flint, nel Michigan. “Questo è quello che faccio”, ha urlato Obama soddisfatto. Joe Biden, lì con lui, lo ha esaltato: “Solo rete”. L'articolo Barack Obama segna la tripla dall’angolo e Joe Biden lo esalta: “Solo rete”. Il video sui social visto 14 milioni di volte proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ex presidente americano,, ha realizzato un canestro da tre punti mentre stava uscendo da una palestra nella città di Flint, nel Michigan. “Questo è quello che faccio”, ha urlatosoddisfatto. Joe, lì con lui, lo hato: “Solo rete”. L'articololadall’angolo e Joelo: “Solo rete”. Ilsui14diproviene da Il Fatto Quotidiano.

